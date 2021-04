Paura a Ceprano, ragazza cade dal balcone della sua abitazione

Paura a Ceccano dove una ragazza è precipitata dal balcone della sua abitazione.

Ceprano, ragazza precipita dal balcone

Sono tutte da scoprire le cause che hanno portato alla caduta di una giovane ragazza dal balcone della sua abitazione. Il tutto è avvenuto a Ceprano, nel centro città.

Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che i genitori al momento della caduta non erano in casa e, forse per la perdita di equilibrio, la ragazza è caduta dal primo piano.

Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza del 118, i Carabinieri di Pontecorvo e Ceprano e i Vigili Urbani. La giovane è stata subito elitrasportata presso uno dei nosocomi più vicini nella zona di Frosinone. Da capire le cause della caduta.