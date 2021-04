Nell’ambito del monitoraggio del territorio e grazie alla collaborazione con i comitati di quartiere, i Carabinieri della Stazione di Roma Parioli unitamente a personale della Polizia Locale di Roma Capitale, II Gruppo Parioli e “Ama servizi S.p.a.” sono intervenuti in via Panama, all’interno del parco Rabin, nelle adiacenze di un’area giochi per bambini, rimuovendo un insediamento abusivo occupato da due persone senza fissa dimora.

Ecco cosa è successo

Ad una delle due, presente al controllo, è stata contestata la sanzione amministrativa legata all’illecito abbandono di rifiuti in luogo pubblico. Si tratta di un cittadino romeno di 34 anni che è stato affidato alla Sala Operativa Sociale attivata da personale del Nucleo Assistenza Emarginati (Nae) della Polizia Locale.

Complessivamente sono stati rimossi circa 5 mq di rifiuti solidi, tra cui anche tantissime bottiglie di alcolici, consumate dai due occupanti l’insediamento, spesso trovati ubriachi dai cittadini nei pressi del luogo dove giocavano i bambini.