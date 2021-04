I Carabinieri di Esperia, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti un 27enne del posto. Il giovane, controllato a bordo della propria autovettura in compagnia della convivente, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish pronto per essere consumato.

I Carabinieri di Aquino, sempre nell’ambito di specifici servizi di controllo sul rispetto delle norme di contenimento epidemiologico da COVID-19, sanzionavano un 27enne di Roccasecca, controllato mentre si trovava nel comune di Castrocielo oltre l’orario consentito. Al giovane è stata comminata la sanzione di € 400 prevista per chi si allontana dal Comune di residenza senza un giustificato motivo.