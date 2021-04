Civitavecchia, sequestrato oltre 1 kg di cocaina: presi due pusher

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, nel pomeriggio di sabato, hanno arrestato due individui per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre un chilo di cocaina.

Ecco tutti i dettagli

In particolare i militari della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Civitavecchia e della Stazione Carabinieri di Civitavecchia Principale hanno arrestato un uomo e una donna di Roma i quali al termine degli accertamenti sono stati trovati in possesso di oltre un chilo di cocaina di purissima qualità, in parte già suddivisa in dosi, che introdotta sulle piazze di spaccio avrebbe fruttato più di centomila euro.

Lo stupefacente, destinato allo spaccio cittadino, è stato sottoposto a sequestro unitamente alla somma di diecimila euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Terminati gli accertamenti, i due sono stati dichiarati in arresto e accompagnati presso le Case Circondariali di Roma – Rebibbia e di Grosseto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.