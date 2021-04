Oggi, 18 aprile 2021, alle ore 16 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Cardeto, nel comune di Castelnuovo di Porto per estrarre dalle lamiere le persone rimaste coinvolte in un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto tra un furgone (Iveco Daily) e una vettura (Lancia Y).

Incidente Castelnuovo di Porto via Monte Cardeto

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di competenza (5/A) con l’ausilio della 31/A, e si sono servite della gru Ag/10 e del personale del nucleo movimento terra (Gos).

Soccorso il guidatore dell’autovettura (Lancia Y), che è stato poi trasportato dal personale del 118 all’ospedale più vicino in codice giallo. Carabinieri sul posto per le rilevazioni di routine.