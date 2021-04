I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, nel corso di un servizio di pattuglia dedicato al rione Trastevere, hanno arrestato un uomo 47enne, con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Cosa è successo

A seguito di una segnalazione di una violenta lite in corso in un’abitazione di via della Luce arrivata al “112”, la Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma ha immediatamente dirottato la pattuglia nell’indirizzo indicato.

Sul posto, i militari hanno intercettato il 47enne in strada con alito vinoso e ancora su di giri, mentre nella casa – messa completamente a soqquadro e con evidenti segni di colluttazione – è stata soccorsa la compagna dell’uomo, una ragazza di 34 anni che si teneva la mano sinistra, apparsa sin da subito molto gonfia.

Portata in ambulanza all’ospedale “Fatebenefratelli”, la 37enne è stata riscontrata affetta dalla frattura di un metacarpo con interessamento del capitello radiale. Ai Carabinieri, in sede di denuncia, la ragazza ha raccontato che già più volte, in passato, era stata fatta bersaglio di violenze durante litigi scaturiti per futili motivi e che da tempo stava vivendo un forte disagio.

Il 47enne è stato arrestato e portato in caserma, in attesa del trasferimento per il carcere di Frosinone.