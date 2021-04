La Rustica, libreria cade su bambino: ecco come sta

Questo pomeriggio, poco prima delle 16.00, c’è stato un intervento della squadra 10A della sede “La Rustica” dei vigili del fuoco in via delle Cerquete per prestare soccorso a una persona.

I vigili del fuoco hanno raccolto la segnalazione da parte di un genitore per rimuovere una libreria caduta accidentalmente sul bambino presente in casa.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente posizionato la scala italiana entrando dalla finestra dell’appartamento posto al piano 1° dell’edificio.

Rimosso tempestivamente l’ostacolo e approntate le prime cure al piccolo, lo stesso risultava in buone condizioni. In via precauzionale il bambino è stato affidato ai sanitari giunti sul posto per i controlli del caso.