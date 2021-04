Immagine shock sul web: due bambini chiusi in auto a Castel Gandolfo. Indignazione e rabbia da parte degli utenti, ma non solo: anche delle persone. Infatti, la Polizia Locale è stata allertata da alcuni cittadini, che hanno richiesto il loro intervento.

Castel Gandolfo: bimbi lasciati soli in auto

La Polizia Locale ha riscontrato così che una bambina di quattro anni e un bambino di sei erano stati lasciati da soli in macchina dal padre con i finestrini e le portiere chiuse. In base ad alcune testimonianze, i bambini sono stati da soli per circa un’ora.

Dopo l’intervento il padre dei due è stato denunciato per abbandono di minore. Si tratta di un quarantenne residente ad Albano Laziale.

Fonte foto: Post Facebook Polizia Locale Castel Gandolfo