E’ venuto a mancare stamani, a Ceccano, il Cavaliere Luigi Annunziata. Il Sindaco Roberto De Donatis e l’Amministrazione Comunale partecipano commossi al dolore della famiglia Annunziata alla quale la città di Sora è, da sempre, molto legata.

Questo il messaggio del Sindaco Roberto De Donatis: “Luigi Annunziata era un brillante imprenditore che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico del territorio frusinate, dimostrando le stesse doti di suo padre Antonio, importante industriale nonché cavaliere del lavoro, al quale abbiamo intitolato una piazza della nostra città.

Sora nutre sentimenti di profonda gratitudine per la disponibilità e la generosità della famiglia Annunziata che ha sempre conservato un forte legame con la città di origine. Ricordiamo che, in occasione della ristrutturazione di Piazza Annunziata, la famiglia Annunziata donò alla nostra comunità il monumento in bronzo “La Medusa” del famoso artista Giacomo Manzù.

La scomparsa del Cav. Luigi Annunziata oggi addolora profondamente la nostra comunità“.