Tragedia a Pomezia, operaio muore schiacciato da una betoniera

Brutto incidente a Pomezia dove ha perso la vita un operaio. Ecco cosa è successo.

Tragedia a Pomezia: muore operaio schiacciato da una betoniera

Una tragedia è avvenuta nella giornata di oggi, venerdì 16 aprile 2021, a Pomezia. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, durante alcuni lavori di pavimentazione stradale, un operaio è stato travolto da una betoniera.

I fatti sono tutti al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, sembrerebbe che la betoniera sia stata spostata per far passare una macchina ma, chi l’ha spostata, non si sarebbe reso conto che sotto c’era l’uomo.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118. insieme a l’eliambulanza, oltre ai carabinieri della Compagnia di Pomezia. La vittima sarebbe stata trasportata d’urgenza presso uno dei nosocomi di Roma in codice rosso e sarebbe morto da lì a poco.