Appia, che paura per Chris Smalling. Ladri entrano in casa e rubano gioielli

Brutta disavventura per il difensore della Roma Chris Smalling. Alcuni malviventi sono entrati in casa e lo hanno derubato.

Furto in casa Smalling: portati via Rolex e gioielli

Tanta paura per il gigante della Roma. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, alcuni ladri sono entrati all’interno della villa di Chiris Smalling situata in zona Appia.

Armati, avrebbero costretto il difensore giallorosso ad aprire la cassaforte portando via Rolex e vari gioielli. In casa, insieme a Smalling, ci sarebbe stata anche la moglie, ma entrambi non hanno riportato nessuna conseguenza.

Nel frattempo la Polizia ha aperto le indagini.