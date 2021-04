Tor Bella Monaca, incidente poco fa: lunghe code tra GRA e Torrenova

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 15 aprile 2021. Poco fa, un sinistro è stato causato in via di Tor Bella Monaca, a Roma. L’impatto è stato registrata tra la A90 (Grande Raccordo Anulare) e via di Torrenova. Leggiamo dunque cosa è successo nei pressi del GRA di Roma intorno alla metà del pomeriggio di questo giovedì.

Incidente a Tor Bella Monaca oggi

Il sinistro è stato segnalato da Astral Infomobilità e al momento si hanno notizie soltanto di code e traffico. Oltre la viabilità, non è al momento dato sapere quale sia stata la dinamica dell’incidente e nemmeno se vi siano stati feriti. Potrebbero dunque seguire aggiornamenti più accurati nei prossimi minuti, qualora vi siano novità in merito alla questione viabilità e sull’incidente.

Foto di repertorio