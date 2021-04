Ieri, il personale del Comando Stazione Carabinieri di Arce, ha tratto in arresto un 40enne del luogo ( già gravato da vicende penali in materia di sostanze stupefacenti) in esecuzione del “provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato agli arresti domiciliari e contestuale ordine di carcerazione ”, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 7, mesi 7 e giorni 26 di reclusione per il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso a Roma in data 27.06.2019.

A espletate formalità di rito, lo stesso veniva ristretto presso la Casa Circondariale di Velletri.