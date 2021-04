In una scuola di Montelanico è stato trovato uno studente positivo al Sars-Cov 2. Non ci è ancora noto se si tratti di un contagio dovuto a una variante, sta di fatto che l’Amministrazione Comunale ha optato per la sospensione precauzionale delle attività didattiche e la disposizione della DAD (didattica digitale integrata).

Il provvedimento riguarda la Classe I A Primaria di Montelanico ed è in vigore per il giorno venerdì 16 aprile 2021, come spiegato in un post Facebook.