Pigneto. Acquistava sigarette e dolciumi con carte di credito rubate: arrestato

Entrava e usciva da una tabaccheria, nel quartiere Pigneto, con fare sospetto, al punto da attirare l’attenzione di una pattuglia del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale, che stava eseguendo controlli mirati a contrasto del degrado e a tutela dei residenti della zona.

I fatti

Gli agenti, diretti dal Vice Comandante Dr. Stefano Napoli, si sono allertati dal comportamento sospetto del 40enne e lo hanno seguito all’interno dell’esercizio. Da lì la scoperta: l’uomo, tramite alcune carte di credito intestate ad altre persone, effettuava acquisti di pacchetti di sigarette e articoli di tabaccheria.

Alla richiesta di spiegazioni da parte degli operanti, il quarantenne ha iniziato a opporre resistenza ed è stato arrestato. Da ulteriori accertamenti è emerso che l’arrestato, con vari precedenti per ricettazione spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, aveva effettuato acquisti per centinaia di euro, perlopiù di articoli per fumatori e dolciumi.

Rintracciati anche gli intestatari delle carte rubate, i quali hanno prontamente ringraziato gli agenti per il ritrovamento.

In corso in queste ore il processo con rito direttissimo nei confronti del responsabile, accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.