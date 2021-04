Un difficile intervento quello che è iniziato poco fa sul litorale di Roma. Tre squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo in Via Capo di Gallo, a Ostia, per assistenza al 118.

L’intervento dei vigili del fuoco a Ostia

Nel dettaglio, le squadre dei vigili del fuoco stanno operando per contribuire al salvataggio di una persona di mole imponente, colta da malore. Quest’ultima deve essere adagiata in posizione tale da consentire l’intervento dei sanitari e il successivo trasporto presso un ospedale per le cure del caso.

L’appartamento si trova al 4° piano e questo ha provocato non poche difficoltà, soprattutto per scendere le scale. Sul posto era comunque presente l’autoscala del distaccamento di Ostia per agevolare il trasporto della persona bisognosa di cure.