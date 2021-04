“Questa mattina l’Acea è arrivata in via Tosato 6 nella palazzina abitata tutta da anziani e ha chiuso l’acqua, asportando anche il tubo di collegamento” spiegano dal Sindacato USB.

“In piena pandemia e in spregio a qualsiasi comportamento che rispetti la salute pubblica, è stato impedito alla signora Pina, ammalata di polmonite, riportata a casa oggi dall’ospedale, di accendere i termosifoni, come prescritto dai medici che l’hanno dimessa.

Succede in via Tosato 6 in un piano di zona destinato agli anziani, finanziato al 90% dalla Regione Lazio e fatto gestire da una coop. che per anni ha fatto pagare agli inquilini canoni molto più alti di quelli stabiliti dalla legge e richiesti oneri accessori molto più elevati di una casa privata.