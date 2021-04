Roma, sciopero trasporti 23 aprile 2021: Atac Cotral e Roma TPL annunciano lo stop di 4 ore. Il fermo avrà durata di 4 ore, come detto, e inizierà dalle 20:30 fino a fine trasporto. Non dovrebbero esserci dunque particolari disagi per i pendolari.

Di seguito, una nota del Sindacato Or.S.A. TPL legato alle motivazioni dello sciopero.