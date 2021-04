Roma, Daniele De Rossi è stato dimesso dall’Ospedale Spallanzani

Dopo un ricovero durato cinque giorni, Daniele De Rossi ha lasciato l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma dove era ricoverato a causa del Covid-19.

De Rossi dimesso dall’Ospedale

Era entrato in ospedale a causa di alcune complicazioni dovute al Covid oggi, invece, la bella notizia: Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, ha lasciato lo Spallanzani ed è tornato a casa.

Nonostante la poca “gravità” della situazione, molti tifosi della Roma e del calcio erano in pensiero per De Rossi che comunque, tramite i social, ha voluto rassicurare tutti.

“La malattia è stata presa in tempo e quindi è riuscito a sconfiggerla abbastanza rapidamente” ha dichiarato Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma, e infatti oggi c’è stato il via libera per tornare e casa.