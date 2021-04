Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, Poste Italiane ricerca personale da inserire in organico. Un’ottima opportunità di lavoro, dunque, per chi è alla ricerca di un’occupazione sicura.

Poste Italiane: posizioni aperte

Come dicevamo, Poste Italiane è alla ricerca di un vasto numero di figure. Ma seleziona anche laureati da poter inserire in organico. Ecco allora tutte le caratteristiche richieste per i vari ruoli.

Laureati

Requisiti: laurea da meno di 12 mesi in Economia, Ingegneria, Matematica, Fisica, Computer Science, Industrial Design, User Experience Design,. Serve poi curiosità e passione per il mondo dell’innovazione e del digitale.

Sedi: in tutta Italia

Specialisti Consulenti Mobili

Requisiti: esperienza nel ruolo di almeno 2 anni maturata nel settore bancario/assicurativo in ambito commerciale in attività di consulenza e vendita in materia di servizi d’investimento, prodotti assicurativi e di finanziamento. E ancora, è richiesta una spiccata conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento. Il candidato ideale possiede anche conoscenze e competenze normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD)

Sedi: Province di Alessandria, Cuneo, Treviso, Vicenza

Senior Logistic Engineer Warehouse

Requisiti: almeno 3/4 anni di esperienza sui processi logistici in contesti complessi. Inoltre, serve una laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Economia o Scienze Statistiche. Richiesta anche esperienza di project management e business process engineering

Sede: Milano

Logistic Engineer – Sda Express Courier

Requisiti: laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Economia e Scienze Statistiche. Conoscenze delle tecniche “lean operative” e capacità di analisi indicatori di performance. Inoltre, è richiesta conoscenza avanzata dell’applicativo MS Excel e buona conoscenza degli altri applicativi del pacchetto Office (Word, Power Point)

Sedi: Milano e Bologna

Come fare per candidarsi

Avanzare la propria candidatura è facile, basterà utilizzare il bottone blu in fondo alla pagina relativa a ogni posizione aperta e inserire i dati richiesti.

Candidature per: