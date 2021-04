Lariano, brutto incidente su via Roma: due feriti e auto ribaltata in strada

Intorno alle 15 di oggi, lunedì 12 aprile 2021, complice probabilmente anche l’asfalto scivoloso per la pioggia, c’è stato un brutto incidente in via Roma. Due sono stati i feriti in seguito all’impatto e un’auto si è ribaltata nella strada principale.

Incidente Lariano via Roma oggi

Come detto, un’auto si è ribaltata su via Roma. Accertato che una delle due vetture veniva da Velletri, l’altra ancora non risulta chiaro. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia Locale per la gestione della viabilità durante la rimozione dei detriti. I soccorsi hanno trasportato due persone in ospedale. Uno sembra avere avuto la peggio, mentre l’altro parrebbe aver riportato ferite più lievi.

E’ in corso la ricostruzione della dinamica per accertare eventuali responsabilità del sinistro. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito all’incidente di oggi avvenuto a Lariano.

Foto di repertorio