Montecitorio, manifestazione non autorizzata: la situazione in diretta

Giungono i primi aggiornamenti relativi alla protesta dei ristoratori e vari movimenti autonomi che si sta tenendo oggi a Piazza Montecitorio, a Roma.

Come già avvisato ieri, la piazza di Montecitorio è stata formalmente vietata per la giornata di oggi, 12 aprile 2021, ai rappresentanti del movimento “IoApro”, in quanto già concessa e, quindi occupata da un’altra manifestazione regolarmente preavvisata nei giorni precedenti. Nonostante ciò, sui social si parlava addirittura di 20mila persone portate nella Capitale, a fronte di una piazza che, viste le norme Covid, può contenerne solo 100.

Alta l’attenzione delle forze dell’Ordine e non sono mancanti i momenti di tensione, con qualche lancio di fumogeno e polizia in tenuta anti sommossa. Situazione tendenzialmente sotto controllo, ma si segnalano persone identificate e bloccate alla stazione Termini provenienti da altre regioni.

Foto di repertorio