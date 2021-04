Gli uomini del commissariato Tuscolano e della Sezione Volanti hanno arrestato A. A. romano 44enne per furto aggravato e resistenza e minacce a P. U.. Agli agenti era giunta segnalazione di un uomo che aveva appena asportato uno scooter spingendolo a piedi in direzione di via Bresadola, in via Prenestina (Roma).

Il furto

I poliziotti impegnati nelle operazioni di ricerca, hanno notato l’uomo, corrispondente in pieno alla descrizione, mentre attraversava con passo spedito l’incrocio di via Collatina dirigendosi verso via Prenestina.

Fermato per un controllo, questo si è da subito mostrato insofferente nei confronti degli agenti e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla con punta spezzata idonea alla manomissione delle serrature e del blocco accensione.

Da alcune telecamere di sorveglianza di un condominio è stato possibile riconoscere e arrestare il 44enne; dalle immagini infatti si evince come lo stesso sia passato da lì immediatamente prima, trasportando a spinta lo scooter. Il motoveicolo è stato invece riconsegnato al proprietario. L’episodio è avvenuto intorno alle 13:30 del 10 aprile 2021.

Foto di repertorio