«Questo percorso – ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri – rappresenta l’ennesimo frutto dell’impegno congiunto tra amministrazione e associazionismo locale e consegna alla comunità di Paliano e dei Comuni limitrofi un nuovo strumento di valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico. Ringrazio il Consigliere Calamari, l’assessore Adiutori, i membri dell’associazione Amici Bike e i proprietari dei fondi interessati dal percorso per aver concorso alla creazione di un circuito in cui poter praticare sport in tutta sicurezza e concedersi dei sani momenti di svago nella splendida natura e nelle risorse storiche che ci circondano».

«Il trend turistico più in crescita in quest’ultimo periodo – è stato il commento del consigliere Vanorio Calamari – è lo sport all’aria aperta, camminate, trekking, cicloturismo. Da qui è nato il “Percorso Natura”, un progetto che intende creare una serie di percorsi all’interno del nostro territorio per valorizzarne il paesaggio, il potenziale naturalistico e storico. Seguendo questi cammini, infatti, si potrà cogliere come essi risultino dei veri e propri “percorsi culturali” ritagliati nelle campagne palianesi. Il percorso parte dal centro del paese e si estende in direzione Mola dei Piscoli e zone limitrofe, il tutto indicato con apposita segnaletica, la quale è stata curata nei minimi dettagli dall’associazione “Amici Bike Paliano”, al quale vanno i miei ringraziamenti. Ringrazio anche i tanti frontisti che ci hanno concesso di apporre questa segnaletica nelle loro proprietà e i signori Umberto Desideri e Massimiliano Calvario per averci omaggiato delle attrezzature per la realizzazione del percorso».

«Saper mettere in relazione sport, cultura e turismo – ha dichiarato il vicesindaco Valentina Adiutori – è l’idea forte alla base di questo percorso, che permetterà non solo ai nostri concittadini, ma a tutti gli appassionati di escursioni, passeggiate e attività all’aperto, di concedersi dei momenti unici in un contesto di straordinaria bellezza com’è il nostro territorio rurale. Un percorso che punta sulle nostre risorse più importanti in un momento storico che appare ancora di estrema difficoltà, ma che tuttavia non ci impedisce di creare nuove opportunità di conoscenza, condivisione e cura del benessere di ognuno di noi».