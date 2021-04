Palestrina – Approvato in giunta, con delibera n. 852, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il completamento funzionale del parcheggio multipiano della ex stazione ferroviaria per mezzo di un sistema di collegamento verticale.

Due ascensori a Palestrina

Il progetto, a seguito della dismissione del vecchio impianto della scala mobile, porterà alla realizzazione di due ascensori grazie ai quali sarà ripristinato il collegamento tra Piazza Amintore Fanfani (ex stazione) e Viale Giovanni Paolo II, viene spiegato dall’Amministrazione Comunale di Palestrina.