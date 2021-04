Nel corso dei quotidiani servizi preventivi, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un romano di 52 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda

L’uomo, residente nella zona di Fidene, nel corso di un controllo scattato in via Corinaldo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi riconducibili ad un appartamento ubicato in uno stabile di proprietà dell’A.T.E.R., attualmente in disuso, al cui interno sono stati trovati 132 gr. di cocaina e una decina di dosi di hashish.

La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.