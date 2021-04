Veroli. Evade dai domiciliari: arrestato di nuovo un 53enne

Nel pomeriggio di ieri, 9 aprile 2021, a Veroli, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per “evasione” un 53enne del luogo già censito per violazioni edilizie ed attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare presso l’abitazione di residenza per violazioni edilizie commesse a Veroli nell’anno 2012.

L’intervento dei Carabinieri

Nello specifico, i militari operanti, a seguito di un controllo, hanno accertato che lo stesso si era allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio, venendo rintracciato successivamente mentre faceva ritorno a casa a bordo della sua autovettura.

L’arrestato al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G. è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Foto di repertorio