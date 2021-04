Nascondeva 415 dosi di cocaina e 1.130 euro all’interno del suo garage. Per questo, un 21enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in una piazza di spaccio in via dell’Archeologia e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono state trovate alcune dosi di cocaina e una chiave poi risultata essere della porta del suo garage.

I Carabinieri hanno quindi deciso di perquisire il locale, poco distante, rinvenendo 415 dosi di cocaina, del peso complessivo di 230 g, e 1.130 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo.

