Ore 13.59 del 9.04.2021

Nel corso del pattugliamento finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, in via Raffaele Stasi, gli agenti del commissariato Flaminio hanno fermato per un controllo un 35enne originario del Brasile. M.W. , risultato da accertamenti successivi destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina, è stato arrestato.

Ore 15.19 del 09.04.2021

E’ stato fermato per un controllo dagli agenti della Sezione Volanti in via Ostuni angolo via Castellaneta un cittadino romeno di 35 anni. L’uomo, nonostante abbia provato a fuggire bordo dello scooter sul quale si trovava, è stato immediatamente bloccato.

Trasportato presso il V Distretto Prenestino, T.F.R., gravato da numerosi precedenti di polizia, ha dapprima distrutto con dei calci il finestrino dell’autovettura di servizio, poi all’interno dell’ufficio ha danneggiato un termoconvettore aggredendo con calci i poliziotti. Inoltre lo scooter è risultato provento di furto. Al termine degli accertamenti di rito, il 35enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per il ricettazione. Sequestrato lo scooter.

Foto di repertorio