Alle ore 00:30 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato, per incendio appartamento a Tivoli in Via Gian Lorenzo Bernini, due squadre 18A e 10A, un’autoscala, un’autobotte e il TA/6.

Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto al terzo piano della palazzina, dove è stato trovato il corpo ustionato di una donna. Sul posto Funzionario di servizio e 118 per quanto di loro competenza.

