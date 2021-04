Continua a lasciare pesanti strascichi il focolaio che ha colpito lo staff e alcuni giocatori della nazionale italiana negli scorsi giorni. E’ di pochi minuti fa la notizia che Daniele De Rossi sarebbe un nuovo paziente dello Spallanzani di Roma. L’ex giocatore e tutt’ora con funzioni tecniche all’interno dello staff del C.T. Roberto Mancini, avrebbe contratto il Covid-19. Non risulta ancora chiaro se il virus da lui contratto sia correlato al suddetto focolaio. La notizia del suo ricovero è stata infatti riportata da diversi quotidiani nazionali.

Ricoverato per Coronavirus Daniele De Rossi

Subito sono stati tanti i tifosi giallorossi che sui social stanno omaggiando il loro ex capitano, anche perché, oltre la sua figura carismatica in campo, è sempre stata una persona schietta fuori dal rettangolo verde e molto educata e rispettosa. Nella speranza che si tratti di un ricovero di routine e che la situazione torni presto a migliorare per Daniele De Rossi, anche noi gli facciamo un grande in bocca al lupo.