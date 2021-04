E’ stata messa in sicurezza Via Navi di Tiberio presso l’entrata del Museo delle Navi Romane di Nemi.

E’ stato effettuato un importante intervento per la tutela dell’incolumità pubblica su Via Navi di Tiberio presso l’entrata del Museo delle Navi Romane di Nemi. L’alberatura di circa 30 metri di altezza ha visto l’impiego di una squadra di operai e una piattaforma a ragno che ha consentito di effettuare l’abbattimento in massima sicurezza salvaguardando le strutture museali adiacenti.

Il Pino ormai secco doveva essere abbattuto per evitare cadute e gravi incidenti ed è per questo che si è provveduto ad effettuare l’intervento. Erano iniziati dei cedimenti dei grandi rami che mettevano in pericolo l’aria cadendo sulle strutture circostanti.

L’attività di manutenzione e messa in sicurezza del verde pubblico va avanti ormai da tempo – dichiara il sindaco di Nemi Alberto Bertucci – e proseguirà sull’intero territorio comunale.