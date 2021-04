Era agli arresti domiciliari ed è stato trovato in giro. È successo in via Silvio Negro, zona Casal Bruciato.

I fatti

I poliziotti del commissariato Sant’Ippolito hanno arrestato per evasione un cittadino italiano A.A. di 49 anni. L’uomo infatti, alla vista della volante, ha cercato di accelerare il passo e si è coperto la testa con il cappuccio della felpa che aveva indosso.

I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno fermato. Dal successivo controllo è emerso che lo stesso si trovava in regime di arresti domiciliari.