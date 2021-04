Shock a Tor Cervara, trovato senza vita un uomo in un palazzo occupato

Macabro ritrovamento a Roma, nella zona di Tor Cervara. Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un palazzo occupato.

Giallo a Tor Cervara

Prima il ritrovamento, poi la chiamata agli uomini del 118 per cercare di rianimarlo. È successo nella giornata di oggi, venerdì 9 aprile 2021, a Tor Cervara.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo è stato ritrovato morto all’interno di un palazzo occupato. Alcune persone, spaventate, avrebbero trovato la vittima priva di sensi e hanno chiamato subito i sanitari dell’Ares.

Provate le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono anche sopraggiunti gli agenti della Polizia di Stato e hanno dato il via alle indagini per capire il motivo del decesso dell’uomo.