Controlli intensificati nel territorio di Cassino dove i Carabinieri hanno fermato un uomo che, nonostante la quarantena fiduciaria imposta dalla positività al Covid della famiglia, è stato fermato in auto.

Doveva stare in quarantena ma viene trovato in giro: i fatti

I carabinieri della Compagnia di Cassino, come disposto dal Comando provinciale, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza, rilevando una serie davvero importante di illeciti. In totale i sanzionati sono stati circa una trentina, tra questi ci sono anche dei gestori di bar.

A far notizia, però, è un uomo che, dopo aver scoperto la positività al Covid-19 del suo nucleo familiare, come da protocollo, doveva stare in quarantena fiduciaria e non uscire.

I militari l’hanno fermato in auto e lui, come “giustificazione”, ha dichiarato di non poter perdere neanche un giorno di lavoro. Multa di 533 euro.