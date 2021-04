Maltempo e anche qualche fiocco di neve in alta quota nella zona della provincia di Roma e Frosinone. Il week-end è alle porte, scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 9, 10 e 11 aprile 2021 nella zona della provincia di Roma e Frosinone.

Previsioni meteo 9-10-11 aprile 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi anche se non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1524m.

Sabato: tempo in netto peggioramento. Prevista 1.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2557m.

Domenica: non è prevista pioggia anche se ci saranno cieli piuttosto nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2682m.

Previsioni meteo 9-10-11 aprile 2021 in provincia di Roma

Venerdì: cieli sereni. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1487m

Sabato: tempo in netto peggioramento. Prevista 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2704m.

Domenica: cieli molto nuvolosi. Previsti 5.5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2621m