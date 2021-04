Quella per il diritto alla salute è una battaglia che da anni si combatte nell’area nord della Provincia di Frosinone e ieri, nella seduta del Consiglio Comunale di Anagni dedicata proprio al tema della sanità, il sindaco della città dei papi Daniele Natalia ha incassato il mandato dell’assise per studiare le azioni legali ed amministrative idonee a riottenere l’apertura dell’ex nosocomio cittadino.

A spiegare il significato dell’atto approvato è il sindaco Daniele Natalia che spiega: «Lo scopo con il quale ieri l’Amministrazione aveva presentato in Consiglio Comunale il documento sulla sanità era quello di ottenere una approvazione corale e dunque un “mandato pieno” per studiare e cercare la soluzione più idonea per la sanità locale. Tre avvocati verranno incaricati di studiare il dossier relativo all’ex Ospedale di Anagni nel caso si debbano intraprendere non solo azioni di tipo amministrativo ma anche legale contro Regione Lazio ed ASL di Frosinone per la chiusura della struttura cittadina che riteniamo immotivata.

La chiusura dell’Ospedale di Anagni, nosocomio che serviva un bacino d’utenza di 80.000 persone oggi rimasto di fatto scoperto, e la sua mancata riapertura sono inspiegabili ancor più di fronte all’emergenza pandemica in atto. L’ho detto già in precedenza, delle chiacchiere e delle scuse non ce ne facciamo niente, Anagni e l’area nord hanno il diritto ai servizi sanitari essenziali, non esistono zone di serie A e serie B, esiste il diritto alla salute e su questo non possiamo transigere».