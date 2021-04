Ieri pomeriggio, a Ferentino, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, traeva in arresto un 29enne del luogo (già gravato da vicende penali in materia di sostanze stupefacenti), in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale in carcere, emessa dal Tribunale di Frosinone sempre nella giornata di ieri.

Il provvedimento

Il provvedimento veniva emesso dall’Autorità Giudiziaria a seguito a specifiche segnalazioni redatte dai militari del medesimo Comando Arma operante, poiché accertavano reiterate inadempienze dell’arrestato che, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, negli ultimi tempi violava ripetutamente le prescrizioni impostegli, rendendosi inoltre responsabile in data 3 aprile, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, unitamente alla sua compagna 21enne. In particolare veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione (mentre era in compagnia della sua compagna), mentre cedeva sostanze stupefacenti.

Con la stessa ordinanza, quindi, veniva tratta in arresto anche la compagna 21enne, domiciliata a Ferentino (anch’essa gravata da vicende penali in materia di sostanze stupefacenti) in quanto, in concorso con il compagno 29enne, si rendeva responsabile del medesimo reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

A espletate formalità di rito, l’uomo veniva tradotto presso al Casa Circondariale di Velletri mentre, la donna, veniva sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in Ferentino.