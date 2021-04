Dal 9 all’10 aprile 2021 deviazioni delle Linee S per Formula E a Roma.

ASTRAL INFOMOBILITA’, DEVIAZIONI LINEE S PER FORMULA E

La linea S09 devia in direzione Laurentina: da via Cristoforo Colombo prosegue su via Alessandro Severo – via Tiberio Imperatore – via Attilio Ambrosini – viale Pico della Mirandola – piazzale Caduti della Montagnola – via Francesco Acri – piazzale Roberto Ardigò – via Laurentina.

La linea S15 devia in entrambe le direzioni: in direzione Piramide da viale Umberto Tupini prosegue per la stessa poi viale Europa – viale dell’Arte – viale dell’Aeronautica – piazzale Giulio Douhet rotatoria – via Laurentina direzione esterno – via Luigi Perna – via Vedana – via Cristoforo Colombo – svincolo per viale Marconi – viale Marconi – normale; in direzione Acilia: da viale Marconi – via di Valco di San Paolo – via Laurentina – piazzale Giulio Douhet rotatoria – viale dell’Aeronautica – viale dell’Arte – viale Europa – viale Umberto Tupini – normale.

Lo comunica Astral Infomobilità sul sito infomobilita.astralspa.it.