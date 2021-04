Alle ore 11.00 circa, questa mattina la squadra 31A dei vigili del fuoco è intervenuta, in collaborazione con il Nucleo S.A.F., in località via Torraccia del bosco, nella zona di Roma nord, per il salvataggio di un animale.

L’incidente

Nel dettaglio, un cavallo si è adagiato accidentalmente sul fianco dopo essersi impigliato nella rete di recinzione del terreno.

Il salvataggio

Con l’aiuto di braghe e macchine di sollevamento, l’animale è stato rimesso in piedi senza particolari ferite e messo a disposizione del proprietario e del veterinario per le cure necessarie.