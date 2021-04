Proseguono senza sosta i controlli del territorio attuati dai Carabinieri di Ostia che, con la collaborazione dei militari dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità di Roma e Carabinieri Cinofili di Ponte Galeria, nonché con l’ausilio di un velivolo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, hanno predisposto un articolato dispositivo che ha consentito di trarre in arresto 3 persone, denunciarne una quarta ed effettuare numerosi accertamenti all’interno di varie attività commerciali del territorio.

A Casal Palocco i militari sono intervenuti a seguito di un’aggressione. La vittima, un 38enne senza fissa dimora, per motivi in corso di accertamento, era infatti stato poco prima preso a bastonate da un altro uomo. Affidato il ferito alle cure dei sanitari, i militari, all’esito di una puntuale attività investigativa, hanno identificato l’aggressore, recuperando altresì un bastone telescopico in ferro utilizzato nel corso dell’aggressione. L’uomo, un 40enne del posto, che dovrà spiegare al giudice le motivazioni del proprio gesto, è stato denunciato in stato di libertà.

I Carabinieri di Ostia sono riusciti a rintracciare ed arrestare un 48enne pregiudicato che, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nel corso dei controlli effettuati in arco notturno dai militari non era stato reperito all’interno della propria abitazione, violando così la misura a cui era sottoposto. Il malfattore, che è stato individuato alle prime luci dell’alba, è stato prontamente bloccato e tradotto nella medesima mattinata presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.

Sempre ad Ostia, una giovane è stata sorpresa mentre si impossessava di alcuni oggetti all’interno di un esercizio commerciale. La donna, vistasi scoperta, ha tentato di darsi alla fuga, venendo quasi subito bloccata dal personale del negozio. A questo punto è intervenuto il complice della ladra che, aggredendo violentemente i dipendenti dell’attività commerciale, ne ha consentito la fuga.

L’uomo non è tuttavia riuscito a farla franca, perché in quel momento è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che, transitando in zona, aveva notato l’accaduto. L’esagitato, un 30enne romano già gravato da precedenti, è stato prontamente reso inoffensivo ed ammanettato. Ricostruito l’accaduto, i militari sono riusciti, in breve tempo, ad identificare e rintracciare la fuggitiva, una 28enne senza fissa dimora già nota alle forze dell’ordine. I due complici, che dovranno rispondere di “rapina impropria in concorso”, sono stati arrestati e tradotti, rispettivamente, nelle case circondariali di Velletri e Pozzuoli, in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso della giornata sono inoltre stati numerosi i controlli effettuati, all’esito dei quali: sono state segnalate 5 persone per violazione alle attuali misure di contenimento ed elevate sanzioni per la somma di circa 2.000 euro.