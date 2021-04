Pubblichiamo il comunicato trasmesso dalla ASL Frosinone sulla situazione vaccini in Ciociaria.

ASL Frosinone: “Continua la corsa per la vaccinazione contro il Covid”

L’obiettivo è la vaccinazione dei pazienti estremamente vulnerabili, gli over 80 e i pazienti domiciliari.

Entro la fine del mese di aprile ci proponiamo di completare la vaccinazione degli oltre 3000 pazienti, presi in carico dalla Asl dopo essersi prenotati nei mesi scorsi al numero verde della Regione Lazio 800.118.800.

Complessivamente abbiamo vaccinato il 50% dei richiedenti.

Otto equipe itineranti, costituite da personale aziendale dell’Assistenza a Domicilio Integrata (ADI) e personale delle cooperative accreditate, hanno iniziato la vaccinazione domiciliare a fine febbraio.

I medici di medicina generale hanno aderito all’appello della Asl per la vaccinazione e stanno vaccinando i propri pazienti estremamente fragili, gli over 80 e i pazienti domiciliari, ovviamente il problema è in questo momento la disponibilità delle dosi vaccinali.

Tutti i prenotati sono avvisati per telefono e SMS per definire la data di vaccinazione. Per ulteriori informazioni chiamare il numero verde gratuito 800.716.963 dell’ufficio Relazioni con il Pubblico, attivo dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

Ricordiamo che è ancora attiva la prenotazione al numero verde gratuito regionale 800.118.800.

Foto di repertorio