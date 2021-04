CONCORSO (scad. 29 aprile 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di centotrenta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. (GU n.25 del 30-03-2021)

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l’assunzione di centotrenta commissari della carriera dei funzionari

della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei

requisiti di cui all’art. 3.

2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo,

sono riservati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, fermo

restando il possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri

requisiti di cui all’art. 3 del presente bando:

a) tredici posti al personale della Polizia di Stato

appartenente al ruolo degli ispettori, o al ruolo direttivo, ai sensi

dell’art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29

maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni;

b) tredici posti al restante personale della Polizia di Stato,

con un’anzianita’ di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.

Fonte: Gazzetta ufficiale