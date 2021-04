Tragedia a Mentana, ritrovato senza vita il corpo di un 31enne

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di oggi, martedì 6 aprile 2021, a Mentana. Un ragazzo di 31 anni è stato trovato morto nella sua abitazione.

31enne ritrovato senza vita nella sua abitazione

La terribile scoperta sarebbe stata fatta dal padre del ragazzo che, entrato nella sua abitazione, ha ritrovato senza vita il corpo del figlio.

Sul posto sono subito sopraggiunti le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi del caso e per dare il via alle indagini. Al momento, l’ipotesi più accreditata, sarebbe quella del suicidio ma non si hanno ancora conferme.

La comunità di Mentana, dopo aver appreso la notizia, è sconvolta visto che il ragazzo nella zona era molto conosciuto.