Sora. Aggrediscono e derubano una coppia di fidanzati: denunciati due giovani fratelli

Una giovanissima coppia di fidanzati si è recata presso il Commissariato di P.S. di Sora per sporgere denuncia nei confronti di due fratelli, di cui uno minorenne.

Ecco i fatti

I fatti si sono svolti nella città volsca: le vittime si trovavano in Piazza Santa Restituta e si stavano recando, a bordo della loro auto, a prendere cibo da asporto in un ristorante cinese. In quel frangente, un loro amico 22enne ha deciso di unirsi a loro.

Giunti in prossimità del locale, la coppia è scesa per effettuare la prenotazione mentre il 22enne era rimasto in macchina, dove la ragazza aveva lasciato anche la borsa.

Improvvisamente, il giovane ha insistito per essere riaccompagnato urgentemente a casa e la richiesta è stata accolta. Di ritorno al ristorante, per prelevare la cena ordinata, la ragazza si però si è accorta di non avere più 80 euro e i due hanno contattato immediatamente il loro amico che ha negato ogni responsabilità. Così i fidanzati hanno deciso di recarsi presso la sua abitazione.

Il clima che li attendeva non era certo dei migliori: la ragazza è stata minacciata con coltello a serramanico, mentre il compagno è stato colpito al volto dal presunto autore del furto e dal fratello non ancora maggiorenne.

Dopo gli accertamenti del caso, gli investigatori del Commissariato di P.S. di Sora hanno denunciato i due fratelli. Il 22enne dovrà rispondere di furto aggravato e minaccia grave, nonché di lesioni personali volontarie; mentre il 17enne dovrà rispondere di lesioni personali volontarie.

Foto di repertorio