Fiuggi in lutto per la tragica scomparsa di Sabrina Belardi

“In questo giorno di cordoglio, come sindaco della città di Fiuggi, mi stringo al dolore della famiglia Belardi per la scomparsa di Sabrina.

Morta Sabrina Belardi: Fiuggi in lutto

La nostra comunità ha saputo apprezzare dapprima le doti professionali di Luigi, direttore delle terme di Fiuggi per alcuni anni. Poi le capacità di Simona e l’impegno di Cinzia presso gli ospedali di Anagni e Frosinone. A tal riguardo, mi unisco al dolore dei tanti amici DAS (associazione Diritto alla Salute, di cui Cinzia è una valida rappresentante), che in questi anni hanno portato avanti delle battaglie per migliorare la sanità in provincia di Frosinone.

Un abbraccio alla mamma Assunta e il ricordo di Sabrina, valida consulente del lavoro, che resterà nei cuori di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla!”.

È il messaggio di cordoglio del sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini.