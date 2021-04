Arcinazzo Romano, comportamenti sconsiderati negli scorsi giorni:…

“Siamo tutti esausti riguardo la situazione odierna, saturi della stessa. Non è possibile però abbassare la guardia, incombere in atteggiamenti che al momento non sono né permessi né plausibili” – spiegano dall’Amministrazione del Comune di Arcinazzo Romano, nel loro tentativo di fare appello al buon senso dei cittadini più sconsiderati.

“Chiediamo il massimo rispetto delle normative vigenti, del distanziamento sociale in particolar modo. Nessuno vuole “punire” nessuno, ma se dovessero continuare a manifestarsi atteggiamenti e comportamenti non consoni (come verificatosi durante questi giorni), saremo costretti ad intervenire.

Rispettiamo TUTTI le regole, giovani e non, solo così ne potremmo uscire il prima possibile. Grazie!”