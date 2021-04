“Il giorno di Pasqua il nostro Centro Vaccinazioni ha svolto la sua attività normalmente, sono stati vaccinati 180 cittadini, dei quali 112 con 1° dose e 68 con 2° dose, come da programmazione.

CORONAVIRUS: POLICLINICO TOR VERGATA, ‘A PASQUA IL CENTRO VACCINAZIONE E’ STATO REGOLARMENTE APERTO’

I 20 cittadini che non risultavano prenotati e (giunti in orario di chiusura del centro) sono stati prontamente riprogrammati e vaccinati tra oggi e domani, trattandosi di un evidente errore tecnico. L’attività vaccinale non si è mai fermata né a Pasqua e nemmeno oggi giorno di Pasquetta.

CI DISPIACE PER IL DISSERVIZIO TECNICO OCCORSO AI 20 CITTADINI CHE SONO STATI PRONTAMENTE RIPROGRAMMATI E VACCINATI

Tra queste persone anche una signora di 100 anni che è stata prontamente vaccinata a domicilio questa mattina dai nostri operatori . Ci scusiamo per questo problema tecnico che ha causato un disservizio ai cittadini”.

Lo comunica in una nota la Direzione del Policlinico di Tor Vergata.