A Valmontone, gli agenti del commissariato Colleferro a seguito di un’attività di indagine, si sono appostati sotto l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per droga.

La vicenda

Durante il servizio di appostamento, gli agenti hanno visto arrivare un uomo ed entrare nel palazzo per poi uscire dopo qualche secondo. Immediatamente fermato il 48nne originario di San Vito Romano, dopo diverse domande tra cui il motivo della sua presenza lì, ha confessato di aver appena acquistato della droga – droga che gli investigatori gli hanno trovato dentro gli slip.

Accertato che il pusher abitasse in quella palazzina ed una volta individuato l’appartamento gli hanno fatto visita: nascosti all’interno di un’asta di un piccolo ombrellone da spiaggia sono stati trovati 4 involucri contenenti cocaina uguali a quelli sequestrati al “cliente” – in cucina hanno trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento mentre all’interno di un bicchiere la sostanza da taglio.

D.M. 60enne già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il cliente è stato denunciato.