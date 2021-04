Pasquetta “coperta” e temperature in discesa sulle province di Roma e Frosinone. Sarà un’inizio di settimana che vedrà un’inversione di tendenza quello previsto nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2020, dopo il bel tempo della scorsa settimana che aveva introdotto in pompa magna la stagione della primavera. Nelle prossime ore, di contro, assisteremo ad un graduale abbassamento delle temperature e all’arrivo di qualche pioggia, una tendenza che dovrebbe trovare il picco nei prossimi giorni e mantenere i termometri sotto i valori stagionali per tutta la prossima settimana.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 5 aprile:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 10° C; max 16° C. Venti: deboli

Martedì 6 aprile:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Coperto con pioggia debole

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 10° C; max 19° C. Venti: media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 5 aprile:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 5° C; max 17° C. Venti: deboli

Martedì 6 aprile:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Coperto con pioggia debole

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Nuvoloso o molto nuvoloso

Temperatura prevista: min 6° C; max 14° C. Venti: deboli